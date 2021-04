“Questo è un film con presupposti surreali, ma è girato in modo assolutamente realistico”, dice Andrea De Sica, regista di Non mi uccidere. “Il pubblico sa che Mirta è morta e poi resuscitata, ma Mario che l’ha appena sedotta e portata in macchina non lo sa”.

Il film racconta la storia di Mirta e Robin, talmente innamorati da giurarsi amore eterno. Una notte i due ragazzi muoiono per overdose e la ragazza si risveglia trasformata in una creatura che per sopravvivere deve nutrirsi di carne umana. Non mi uccidere si può vedere a noleggio sulle principali piattaforme di streaming. È liberamente tratto dal libro di Chiara Palazzolo.

Andrea De Sica è un regista italiano di cinema e televisione. L’ultimo lungometraggio che ha diretto è I figli della notte (2017).