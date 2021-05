“In questa scena vediamo un coro di bambini al centro del quale c’è Nancy, la nostra protagonista”, dice Nicolangelo Gelormini, regista di Fortuna. “Nancy ha litigato con la sua amica del cuore, Anna, e cerca di recuperare il rapporto di fiducia con la madre, interpretata da Valeria Golino. Volevo raccontare la fiducia con il minor numero di inquadrature e soprattutto senza usare dialoghi”.

Nancy è una bambina timida che vive con i genitori in periferia. Da tempo è chiusa in un silenzio inaspettato, non si riconosce nel proprio nome e non sente di appartenere a ciò che la circonda. Con gli amici Anna e Nicola, che la chiamano Fortuna, Nancy condivide le sue giornate e un segreto molto difficile da raccontare.

Nicolangelo Gelormini è un regista, sceneggiatore e montatore italiano. Fortuna è il suo primo lungometraggio.