“Questa scena contiene tutti i registri della pellicola: ironia, sarcasmo, drammaticità. E descrive il vuoto in cui vivono i protagonisti”, dice nel video Bonifacio Angius, regista di I giganti. “Fra loro Massimo ha un rapporto stretto con la morte, simboleggiata dallo scheletro che trova alla fine della sequenza”.

Il film racconta di un gruppo di vecchi amici che decide di rivedersi in una casa isolata, in una vallata della Sardegna. Fra alcool e droghe si rifugiano tra i ricordi, sconfitti, in fuga da un presente che per loro significa solo angoscia.

Bonifacio Angius è un regista e attore italiano. Gli ultimi film che ha diretto sono Ovunque proteggimi (2018) e Perfidia (2014).