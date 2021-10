“Questa scena è un piano sequenza che descrive bene come la fantasia di Stella, la protagonista, riesce a trasformarsi in realtà”, dice nel video Fabio Mollo, regista di Anni da cane. “In questo caso lei immagina la sua morte. E con un cambio di luci improvviso siamo riusciti a ricostruire il passaggio dalla vita all’aldilà”.

Il film racconta la storia di Stella, un’adolescente impacciata, cinica e piena di immaginazione. Dopo un incidente in auto si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani: uno ne vale sette, e ora che ne sta per compiere sedici si sente anziana. Convinta che le rimanga poco tempo da vivere, stila una lista di ciò che vuole fare prima di morire e comincia a esaudirla. Ma l’incontro con Matteo, un coetaneo timido e introverso, cambierà le sue prospettive.

Fabio Mollo è un regista e sceneggiatore italiano. Ha diretto Il padre d’Italia (2017) e Il sud è niente (2013).