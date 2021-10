“Tutti noi abbiamo idee inutilmente ambiziose su quale sia lo scopo delle relazioni”, dice nel video il filosofo Alain de Botton. “Ma per essere soddisfatti bastano tre elementi: gentilezza reciproca, possibilità di mostrarsi vulnerabili e comprensione”.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Il corso dell’amore.

