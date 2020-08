“Il timore della solitudine è uno dei fattori che contribuisce di più alla sofferenza umana ed è la causa principale di molti rapporti che possono rivelarsi peggiori della solitudine stessa”, spiega nel video Alain de Botton. “Stare da soli non significa essere sbagliati o strani. Può essere una scelta, non una punizione”.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Il corso dell’amore. Guarda gli altri video della serie School of life.