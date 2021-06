“L’idea comune che se due persone si amano davvero devono dirsi la verità su tutto è problematica”, dice nel video Alain de Botton. “La persona che non tollera segreti e che, nel nome dell’onestà, deve sempre condividere tutto, non è amica dell’amore”.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Il corso dell’amore.

