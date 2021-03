“Quando ringraziamo gli altri per qualcosa, spesso il nostro messaggio risulta piatto e poco convincente”, dice nel video Alain de Botton. “Dobbiamo imparare a esprimere ciò che ci davvero ha colpiti, perché più l’elogio è specifico e più funziona”.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Il corso dell’amore.

