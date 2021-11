“In questa scena il protagonista, Meda, ha un incontro con una prostituta decisivo per lo sviluppo della trama”, dice nel video Vincenzo Alfieri, regista di Ai confini del male. “L’ho girata come un piano sequenza, per evidenziare le sfumature dei loro sentimenti che improvvisamente passano dalla calma alla disperazione”.

Il film racconta la scomparsa di due ragazzi dopo un rave. I carabinieri Meda e Rio indagano sul caso: il primo ha un atteggiamento arrendevole nei confronti della vita, mentre l’altro mantiene un carattere più rigido e distaccato. Le ricerche li portano sulle tracce di un “mostro” che aveva già agito in passato. E che stavolta, però, pare abbia scelto le vittime sbagliate.

Vincenzo Alfieri è un regista e attore italiano. Ha diretto Gli uomini d’oro (2019) e I peggiori (2017).