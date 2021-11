“In questa sequenza un professore legge un tema agli alunni. È davvero appassionato della persona dietro quel compito in classe”, dice nel video Valerio Jalongo, regista di L’acqua, l’insegna la sete - Storia di classe. “È una delle tante scene a cui abbiamo assistito seguendo una classe per tre anni, dal 2004 al 2007, in ogni suo momento”.

Il documentario racconta la storia di Lopez, un professore in pensione, e della classe 1a E dell’istituto Roberto Rossellini di Roma, in cui insegnava a metà anni duemila. La maggior parte degli alunni non ha conseguito il diploma e nessuno di loro esercita la professione per cui la scuola li ha preparati. Dopo quindici anni, decide di rivederli. Il film sarà in sala il 22, 23 e 24 novembre.

Valerio Jalongo è un regista e sceneggiatore italiano. Gli ultimi film che ha diretto sono Il senso della bellezza, arte e scienza al CERN (2017) e La scuola è finita (2010).