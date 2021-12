“Questa scena è il primo tentativo di approccio tra i protagonisti: l’operaio russo Ljoha e la studente finlandese Laura”, dice nel video Juho Kuosmanen, regista di Scompartimento n. 6, attualmente in sala. “Entrambi sono barricati nei propri ruoli sociali. Ma dalla mimica di lei si capisce che non è chi finge di essere”.

Il film, liberamente tratto dal romanzo di Rosa Liksom appena ristampato da Iperborea, racconta la storia di Laura che si lascia alle spalle una delusione d’amore, a Mosca, e s’imbarca in un lungo viaggio in treno verso un sito archeologico di Murmansk, duecento chilometri a nord del Circolo polare artico. In viaggio si troverà a condividere lo scompartimento con Ljoha, un minatore russo diverso da lei per idee e carattere.

Juho Kuosmanen è un regista e sceneggiatore finlandese. Ha diretto La vera storia di Olli Mäki (2016).