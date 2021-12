Tra l’ottocento e la metà del novecento i bambini indigeni del Canada sono stati separati dalle loro famiglie di origine e trasferiti nelle scuole residenziali. Questi istituti, creati dal governo, venivano gestiti dalla chiesa cattolica e servivano ad assimilare quei ragazzi alla società bianca.

Secondo il rapporto del 2015 della Commissione per la verità e la riconciliazione si è trattato di un “genocidio culturale”. E in quelle strutture, tra l’altro, in molti hanno subìto abusi psicologici e sessuali. Mentre di tanti altri si è persa ogni traccia. Il video del New York Times.