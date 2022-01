“Ci sono persone che sembrano sempre sfortunate in amore, nonostante si impegnino al massimo”, spiega nel video il filosofo Alain De Botton. “Ma in realtà la sfortuna non c’entra, tutto dipende dal loro atteggiamento: spesso rifiutano i rapporti più affettuosi, convinti di meritare di essere trattati male”.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Il corso dell’amore.

