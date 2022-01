“Monica Bellucci studia i movimenti e la fisicità di Anita Ekberg”, dice nel video Antongiulio Panizzi, regista di The girl in the fountain. “È una scena che rappresenta molto bene il film, il dialogo tra due dive di epoche diverse”.

Mescolando i piani tra finzione e documentario, la pellicola immagina la preparazione di un film biografico in cui Monica Bellucci dovrà impersonare Anita Ekberg, protagonista della celebre scena della Dolce vita di Federico Fellini in cui si bagna nella fontana di Trevi. The girl in the fountain è stato presentato al Torino Film Festival. A questo link un calendario delle prossime proiezioni.

Antongiulio Panizzi è un regista e autore tv italiano. Ha diretto il documentario My Way – The rise and fall of Silvio Berlusconi (2016).