“Per girare questa scena sul naufragio nel Mediterraneo di alcuni profughi siriani ho scelto come comparse dei veri rifugiati”, dice nel video Marcel Barrena, regista di Open Arms – La legge del mare. “Hanno messo a nostra disposizione la loro esperienza, hanno recitato nella parte di se stessi”.

Il film è ambientato nell’autunno del 2015 e racconta la nascita della ong Open Arms, la storia di come Oscar Camps, insieme a un gruppo di soccorritori spagnoli, abbia deciso di andare sull’isola di Lesbo, in Grecia, per aiutare i profughi, principalmente siriani, che cercavano di raggiungere l’Europa.

Marcel Barrena è un regista e sceneggiatore spagnolo. L’ultimo film che ha diretto è 100 metros (2016).