“In questa sequenza Mona, la figlia della protagonista, ha un’audizione per entrare in conservatorio”, dice nel video Chloé Mazlo, regista di I cieli di Alice. “Invece di eseguire la canzone richiesta, suona un inno alla pace per il suo paese, il Libano, dove sta per scoppiare la guerra civile”.

Il film racconta la storia di Alice, una ragazza svizzera che negli anni cinquanta si trasferisce in Libano per un impiego come ragazza alla pari. A Beirut si trova bene e s’innamora di Joseph, un astrofisico con cui costruisce una famiglia. Si sente realizzata, ma con lo scoppio della guerra civile, negli anni settanta, il suo paradiso si trasformerà in un inferno.

Chloé Mazlo è una regista e artista visiva francese. Sotto i cieli di Alice è il primo lungometraggio che dirige.