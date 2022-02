“In questa sequenza Ornella Vanoni, che è la protagonista del film, osserva un’esibizione di lei da giovane”, dice nel video Elisa Fuksas, regista di Senza fine. “Volevo che attraverso il suo sguardo si confrontasse con un’altra versione di lei”.

Il documentario è stato girato in un hotel costruito negli anni quaranta, in un’atmosfera un po’ fuori dal tempo, e racconta la vita di Ornella Vanoni. Accompagnata dalla regista, la cantante ripercorre il suo passato ma non smette di pensare al futuro.

Elisa Fuksas è una regista e scrittrice italiana. Gli ultimi film che ha diretto sono il documentario iSola (2020) e The app (2019). Senza fine uscirà in sala il 24 febbraio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.