“Qui la protagonista, che lavora come cameriera in una residenza di lusso a Parigi, partecipa a un colloquio per un nuovo lavoro”, dice nel video Éric Gravel, regista di Full Time - Al cento per cento. “Osservandola capiamo chi è veramente: una persona molto diversa da quella che abbiamo conosciuto all’inizio”.

Il film racconta di Julie, una madre single che abita in provincia e mantiene la famiglia lavorando come cameriera a Parigi. Quando finalmente ha l’occasione di fare un colloquio per un lavoro più adeguato alle sue competenze, che potrebbe cambiarle la vita, la città è nel caos per uno sciopero dei mezzi pubblici.

Éric Gravel è un regista canadese cresciuto in Francia. Ha diretto Crash Test Aglaé (2017). Full Time - Al cento per cento è stato presentato alla 78a edizione della Mostra del cinema di Venezia, nella sezione Orizzonti ed è uscito in sala il 31 marzo 2022, distribuito da I Wonder Pictures.