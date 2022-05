Kibera è una delle più grandi baraccopoli dell’Africa. Si trova alla periferia di Nairobi, in Kenya, è molto povera e le sue cattive condizioni igeniche consentono alle malattie di diffondersi facilmente. Ma alcuni giovani hanno cominciato a lottare per cambiarla.

Sono giornalisti, insegnanti e imprenditori che sono riusciti ad allontanarsi per e un po’, per andare all’università. Dopo aver studiato sono rientrati a casa per applicare le loro competenze all’interno dell’insediamento. “Il nostro”, dicono, “è il sogno africano: tornare nel posto in cui si è nati per renderlo un luogo migliore”.

Il reportage video di Lorenzo Colantoni e Arianna Massimi.