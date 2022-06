“In questa scena Pietro, il protagonista, ha il primo contatto con la bambina che vive in quella che era casa sua”, spiega Lorenzo Bianchini, regista di L’angelo dei muri. “Ho scelto di girare un piano sequenza per la sua capacità di coinvolgere lo spettatore”.

Il film racconta la storia di Pietro (interpretato da Pierre Richard), un anziano che vive da solo in un vecchio palazzo di Trieste finché non riceve un’ordinanza di sfratto. Così costruisce un muro alla fine di un corridoio, per nascondersi e far credere ai nuovi inquilini (madre e figlia alla ricerca disperata di un appartamento) di essersene andato.

Lorenzo Bianchini è un regista e sceneggiatore italiano. Gli ultimi film che ha diretto sono Oltre il guado (2013) e Occhi (2010). L’angelo dei muri esce in sala il 9 giugno, distribuito da Tucker film.