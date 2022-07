“Qui i due protagonisti sperimentano per la prima volta le dinamiche di una relazione a distanza”, spiegano Andrea Brusa e Marco Scotuzzi, registi di Le voci sole. “Il loro dialogo è avvenuto davvero al telefono. Volevamo che la scena fosse realistica”.

Il film racconta la storia di Giovanni (Giovanni Storti), rimasto senza lavoro a causa della pandemia e costretto a emigrare in Polonia per cercare una nuova occupazione. Per mantenere il rapporto con la moglie (Alessandra Faiella), ricorrerà a lunghe videochiamate con lei.

Andrea Brusa e Marco Scotuzzi sono due registi e sceneggiatori italiani. Le voci sole è il primo lungometraggio che dirigono. Dopo l’anteprima al Taormina film fest, il film sarà in sala dal 4 al 6 luglio.