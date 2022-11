“Questa scena avviene tutta in una notte, è un momento molto intenso perché tra poco accadrà qualcosa che coinvolgerà tutti i protagonisti del film”, dice nel video Vincenzo Pirrotta, regista di Spaccaossa. “È simbolica perché richiama tutta la disperazione e la spietatezza dei personaggi”.

Il film è ambientato nella periferia di Palermo, dove in un magazzino si svolge un vero e proprio business. Un’improvvisata organizzazione criminale rompe con una valigia piena zeppa di pesi gli arti di persone consenzienti, che una volta procuratisi una mutilazione a gambe o braccia, possono chiedere dei soldi allo Stato. Fingendo di aver subito un incidente, le “vittime” possono riscuotere abbondanti indennità da dividere - non in eque parti - con coloro che li hanno aiutati a riceverla, rompendo loro gli arti. Questa storia piena di disperazione, però, avrà molti sviluppi, che porteranno a grandi colpi di scena.

Vincenzo Pirrotta è un attore, drammaturgo e regista teatrale. Spaccaossa è il suo primo lungometraggio.