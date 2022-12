Gli inuit del Canada usano decine di parole diverse per chiamare la neve, a seconda della sua consistenza, della posizione, dell’esposizione agli altri elementi e dell’uso che se ne fa. In questo documentario la regista inuit Rebecca Thomassie, del remoto villaggio di Kangirsuk, nel Québec, chiede a un anziano del posto, Tommy Kudlak, di insegnarle questi termini per poterli trasmettere alla figlia di tre anni.

Il video è prodotto da Wapikoni Mobile, una ong che aiuta i registi nativi a realizzare film che riflettano le loro culture, i loro problemi e i loro diritti.