Con la scomparsa della regina Elisabetta II e le rivelazioni sulla famiglia reale del principe Harry, in molti hanno cominciato a chiedersi qual è il vero ruolo della monarchia in una democrazia parlamentare come il Regno Unito.

I reali hanno diversi privilegi – per esempio non possono essere processati in un tribunale e non pagano tasse di successione – ma anche alcuni poteri più nascosti. Tra l’altro hanno il diritto di visionare tutti i disegni di legge che potrebbero toccare gli interessi della famiglia reale, prima ancora che vengano discussi in parlamento, e talvolta hanno fatto pesare questa loro prerogativa in modo discutibile.

Il video del Guardian.