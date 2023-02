Il 6 dicembre 1917 i cittadini di Halifax, nella provincia canadese della Nuova Scozia, sono stati testimoni della più grande e distruttiva esplosione provocata dall’essere umano che il mondo avesse mai visto fino a quel giorno. Una nave norvegese, la Imo, che trasportava rifornimenti di soccorso per il Belgio occupato dai tedeschi, si è scontrata con una nave mercantile francese, la Mont-Blanc, che aveva un carico di esplosivi diretti in Francia. La deflagrazione ha ucciso quasi duemila persone e ne ha ferite novemila.

The flying sailor, realizzato da Amanda Forbis e Wendy Tilby e nominato ai premi Oscar 2023 nella categoria miglior cortometraggio d’animazione, racconta la storia vera di un marinaio inglese che è stato lanciato in cielo per due chilometri dall’esplosione, sopravvivendo all’atterraggio. Una metafora della meraviglia e della fragilità dell’esistenza.