Nella notte del 24 gennaio 1943 il quartiere storico di Saint-Jean, affacciato sul Vecchio porto di Marsiglia, fu svuotato di tutta la sua popolazione. Su ordine diretto di Adolf Hitler, furono evacuate e deportate ventimila persone, in maggioranza immigrati di origine italiana. Una settimana dopo il quartiere fu interamente raso al suolo con la dinamite.

Un crimine dimenticato dal dopoguerra in poi, anche perché fu commesso con l’aiuto dei funzionari e dei poliziotti collaborazionisti francesi. Il video di Fabio Lucchini, prodotto da Khora Film, ricostruisce l’accaduto e racconta la lotta dei sopravvissuti e dei loro discendenti per far riconoscere il crimine di guerra alla giustizia francese. Una versione più lunga del documentario si può vedere qui.