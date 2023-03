In Italia gli aiuti europei per il settore agricolo si ottengono con il sistema dei titoli previsto dalla riforma della Politica agricola comune (Pac) del 2003, che ha stabilito la separazione degli aiuti dalla produzione: il contributo che il singolo agricoltore riceve dall’organismo pagatore, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), è fissato dai diritti all’aiuto (cioè i titoli). Per ottenere il pagamento dell’importo bisogna abbinare a ciascun titolo un ettaro di terra. Diversamente da altri paesi europei, l’Italia adotta questo sistema considerando l’intero territorio nazionale come un’unica regione: un determinato diritto all’aiuto, a prescindere da dove è stato maturato, può essere collegato quindi a qualsiasi terreno o pascolo del paese.