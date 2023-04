“Nella sequenza seguiamo uno dei protagonisti attraversare un grande uliveto del Salento colpito dal batterio della Xylella, che negli ultimi dieci anni ha ucciso milioni di alberi di ulivo”, spiega Lorenzo Conte, regista insieme a Davide Barletti del documentario Il tempo dei giganti. “Il territorio che vediamo era una foresta di ulivi secolari, ma oggi è ridotto a una distesa di moncherini”.

Il film racconta il viaggio di Giuseppe verso la terra del padre, nella Piana degli ulivi monumentali, dove sta per arrivare l’epidemia. Dovrà spiegare all’anziano contadino come la loro vita sarà sconvolta dal batterio, fino a quel momento sconosciuto in Puglia e in Italia e che si sta diffondendo in Europa.

Il film si può vedere in varie sale italiane.

Lorenzo Conte e Davide Barletti sono due registi e documentaristi italiani, che lavorano da anni insieme, sia per il cinema sia per la televisione. Tra i loro film di fiction più noti, La guerra dei cafoni (2017).