“Questa scena è composta da due dialoghi ambientati nello stesso luogo”, dice nel video Emilia Mazzacurati, regista di Billy. “Abbiamo scelto di utilizzare inquadrature fisse e pochi movimenti di macchina, con dei primi piani che stessero ben vicini alle emozioni dei personaggi”.

Il film racconta la storia di Billy (19 anni), un ex bambino prodigio che a 9 anni ha creato e condotto un podcast di musica di successo. Oggi vive con la madre Regina, è segretamente innamorato di una sua vicina di casa, frequenta solo bambini tra gli 8 e i 12 anni e non sa cosa fare della sua vita. Finché non incontra il suo idolo d’infanzia, Zippo, un rocker scomparso da anni.

Emilia Mazzacurati è una regista italiana. Billy, al cinema dal 1 giugno, è il suo primo lungometraggio.