Nella primavera del 2022 in varie zone dello Sri Lanka sono cominciate numerose proteste causate da una crisi economica e politica senza precedenti. Le manifestazioni sono sfociate in un movimento di massa contro il governo del presidente Gotabaya Rajapaksa, che è fuggito dal paese a luglio. Il nuovo presidente scelto dal parlamento, Ranil Wickremesinghe, è a sua volta sospettato di corruzione e non ha fatto nessuno sforzo per affrontare la situazione. Dopo più di un anno, poco è cambiato: molte persone sono sull’orlo della povertà e a rischio di insicurezza alimentare. Ma la popolazione continua a scendere in strada per chiedere nuove elezioni e a sognare una società diversa.

Il video di Andrea Ferro.