Nella disgregazione attuale del mondo esistono guerre, carenze e tensioni economiche. E c’è anche un paese in stato di fallimento: è lo Sri Lanka, isola popolata da 22 milioni di abitanti a sud dell’India. Fallimento, proprio come un’azienda o un imprenditore. Il governo locale ha annunciato che a partire dal 17 aprile non avrà più petrolio disponibile, perché non possiede i dollari per comprarlo. Tre navi cisterna piene attendono al largo dell’isola, ma pretendono di essere pagate prima di consegnare il carico. Il problema è che le casse sono vuote.

Lo Sri Lanka attraversa la peggiore crisi economica dall’indipendenza (nel 1948), incapace di rimborsare gli otto miliardi di dollari di interessi sul debito internazionale che maturano quest’anno. Ogni giorno la corrente elettrica viene interrotta per diverse ore. Mancano le medicine e i prodotti alimentari. L’impoverimento è generalizzato… Questa situazione disastrosa si abbina a una crisi politica acuta, nel contesto di una geopolitica molto delicata, in sospeso tra la Cina e l’India.

Sfruttamento sistematico

Diversi fattori hanno contribuito a creare questa catastrofe, con un mix tra gestione inadeguata (a cominciare dall’eccessivo indebitamento) ed elementi esterni come la pandemia, che ha fermato il turismo, e la guerra in Ucraina, che ha spinto alle stelle i prezzi dell’energia e dei cereali. Ma non possiamo tralasciare lo sfruttamento sistematico del paese da parte di una dinastia politica, la famiglia Rajapaksa, su cui ricade buona parte della responsabilità per quanto sta accadendo. Fatta eccezione per un breve intermezzo, i Rajapaksa hanno governato lo Sri Lanka costantemente negli ultimi vent’anni, esercitando un potere ultranazionalista e corrotto.