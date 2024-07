In Mauritania, paese con cinque milioni di abitanti in gran parte desertico, i militari del Groupement nomade (Gn), detti meharisti, svolgono missioni nel Sahara al confine con il Mali, uno stato in cui i gruppi terroristici legati ad Al Qaeda e al gruppo Stato islamico sono molto presenti.

In sella ai dromedari, queste unità pattugliano le aree meno accessibili del paese e incontrano gli abitanti di comunità isolate, con cui le autorità faticano a entrare in contatto. Il Gn svolge quindi un ruolo sia militare sia sociale, e per questo ha ricevuto diversi riconoscimenti, al punto di essere considerato un fattore importante nella prevenzione della radicalizzazione.

Il video di Maria Gerth Niculescu e Marco Simoncelli.