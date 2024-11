Sulle colline dell’Emilia-Romagna c’è Honeydew, una comunità ecologica nata come risposta all’isolamento provocato dalla pandemia di covid-19 e per affrontare con uno stile di vita alternativo i profondi cambiamenti causati dalla crisi climatica.

Il Guardian è andato a vedere come si sta realizzando la visione del fondatore Benjamin Ramm, che vuole creare altre comuni simili in tutto il mondo, e si chiede quanto è sostenibile un’idea di vita come questa.

Il video.