Cocaina, cannabis, mdma: sei milioni di francesi hanno dichiarato di aver consumato una di queste sostanze almeno una volta nel 2023. cioè quasi una persona su dieci. Per capire cosa li motiva, Le Monde ha parlato con cinque di loro. Tutti dicono di assumere la droga per usi ricreativi, nonostante i rischi legali e quelli per la salute. E sebbene molti non vorrebbero, per procurarsi le sostanze sono costretti a finanziare la criminalità e il traffico di droga.