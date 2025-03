Il 12 febbraio, in Italia, si è svolto il click day per i datori di lavoro del settore agricolo e turistico che vogliono reclutare manodopera stagionale proveniente da paesi non europei. Il programma, previsto dal decreto flussi ed esteso dal governo di Giorgia Meloni, invita i candidati a registrarsi online, ma questo non garantisce l’ottenimento di un visto. La procedura, infatti, spesso richiede diversi mesi e le probabilità di successo sono scarse: nel 2024 solo una piccola percentuale dei richiedenti è riuscita ad avere un permesso di soggiorno e un impiego stabile. Inoltre in Italia ci sono già 500mila immigrati irregolari, che vivono in una situazione di vulnerabilità e non possono beneficiare di questo strumento.

Il video di Arte.