Parlare di sessualità in famiglia per molte persone è ancora un tabù. Il video del New York Times, realizzato dai registi brasiliani Paula Sacchetta e Renan Flumian, mostra genitori e figli adulti avere per la prima volta una conversazione aperta sulla propria vita sessuale, scoprendo che spesso è più facile di quel che sembra e recuperando una preziosa occasione di condivisione e intimità.