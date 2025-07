La morte del dittatore nazista, avvenuta il 30 aprile 1945 a Berlino, è circondata dalle teorie del complotto, anche perché tutto quel che resta del suo corpo – alcuni frammenti della mascella e un pezzo di cranio – è custodito negli archivi dei servizi segreti russi e per più di settant’anni nessun ricercatore indipendente ha potuto esaminarlo.

Nel 2017 il medico legale francese Philippe Charlier ha avuto parzialmente accesso a questi resti, confermando una volta per tutte la morte del führer e provando anche a chiarirne le cause. Ma le voci sulla sopravvivenza di Hitler non si sono fermate.

Il video di Le Monde.