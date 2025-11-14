L’Europa è invasa dalla cocaina e le sue tracce portano fino all’Albania. La mafia del paese ha rafforzato il suo potere nell’ultimo decennio e nuove inchieste giornalistiche, condotte da Blast e Follow the Money, rafforzano i sospetti che abbia legami anche all’interno del governo di Tirana. Allo stesso tempo, i negoziati per l’adesione del paese all’Unione procedono a grande velocità. Bruxelles sta forse chiudendo un occhio sul proprio partner strategico nel Mediterraneo?

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che la mafia albanese è sempre più potente e violenta, si dedica al narcotraffico in molti paesi europei e ha legami diretti con i cartelli colombiani e messicani. E si interroga su quanto la sua influenza si estenda alla squadra del primo ministro Edi Rama.