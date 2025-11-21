Alle ultime elezioni in Polonia, Romania e Portogallo, i partiti di estrema destra hanno ottenuto risultati importanti, sostenuti dal voto degli under 30, come accaduto negli ultimi mesi anche in altri paesi dell’Unione europea. Chi sono questi giovani elettori? E perché sono attratti dalla propaganda dei partiti di estrema destra?

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, fa un ritratto di questi ragazzi della generazione Z con un reportage dalla Polonia e uno dalla Spagna. E spiega che la propaganda dell’estrema destra riesce a fare braccia, in particolare tra i maschi, soprattutto a causa della crisi sociale, dell’incertezza sul futuro e dell’abilità nell’uso dei social media.