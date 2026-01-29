Donald Trump non ne ha fatto mistero: dopo aver catturato il leader venezuelano Nicolás Maduro, vuole mettere le mani sul petrolio del Venezuela. Ma perché è così interessato al greggio di un altro paese se gli Stati Uniti sono già oggi il primo produttore mondiale di petrolio?

Dietro questa decisione in apparenza paradossale ci sono politiche industriali messe in atto decenni fa. Gli Stati Uniti hanno costruito numerose raffinerie per trattare un tipo di greggio molto particolare, il greggio pesante, di cui il Venezuela è ricco, mentre nel territorio statunitense abbonda la variante leggera.

Il video di Le Monde.