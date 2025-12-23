Machado ha messo in risalto le enormi riserve di petrolio e gas del Venezuela – “Le apriremo tutte, dall’estrazione al raffinamento, a tutte le aziende interessate” – oltre ai minerali e all’infrastruttura elettrica. L’oppositrice aveva già parlato del “potenziale infinito” del suo paese per le aziende statunitensi in un podcast con il figlio più grande del presidente, Donald Trump Jr. Il suo messaggio ha suscitato forte interesse.

La vincitrice del premio Nobel per la pace, María Corina Machado, ha partecipato in videoconferenza a un incontro organizzato a Miami, negli Stati Uniti, con un gruppo di imprenditori e politici, tra cui il presidente statunitense Donald Trump. “Vi parlo di un’opportunità da 1.700 miliardi di dollari”, ha spiegato il mese scorso la leader dell’opposizione venezuelana, poche settimane dopo aver vinto il premio grazie alla sua opposizione a Nicolás Maduro, leader autocratico del paese.

Il presidente Trump e i suoi collaboratori hanno dichiarato pubblicamente che le operazioni militari e le pressioni nei confronti di Maduro hanno come obiettivo quello di proteggere gli statunitensi dal traffico di droga. Ma in realtà il Venezuela non è un produttore di droga e le sostanze che passano dal paese sono dirette soprattutto verso l’Europa. Dietro le quinte, l’amministrazione Trump ha preso di mira i giacimenti di petrolio del Venezuela, i più ricchi del pianeta.

L’importanza di queste risorse è evidente nelle trattative segrete tra i funzionari statunitensi e Maduro e nelle conversazioni tra i collaboratori di Trump, Machado e altri rappresentanti dell’opposizione venezuelana.

In passato Trump aveva espresso pubblicamente il suo desiderio di mettere le mani sulle riserve petrolifere venezuelane. In un discorso rivolto ai repubblicani in North Carolina nel 2023, quattro anni dopo aver sostenuto i tentativi di rovesciare Maduro durante il suo primo mandato, Trump aveva dichiarato: “Quando ho lasciato la Casa Bianca il Venezuela era vicino al collasso. Avremmo assunto il controllo del paese e di tutto quel petrolio. Sarebbe stato proprio dietro l’angolo”.

Il ruolo del petrolio nell’aumento delle tensioni tra Maduro e Trump è stato confermato dall’operazione con cui l’esercito statunitense ha sequestrato una petroliera che viaggiava nel mare dei Caraibi trasportando greggio verso Cuba e la Cina. Trump ha dichiarato che avrebbe trattenuto il carico anche se la decisione dal punto di vista legale è abbastanza discutibile. Trump ha anche annunciato sui social media che gli Stati Uniti bloccheranno tutte le petroliere sanzionate che entreranno e usciranno dal Venezuela.