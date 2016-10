Il terzo giorno del festival di Internazionale a Ferrara

Stati Uniti, decidono le donne. La candidatura di Hillary Clinton e la questione femminile in America. Ne parlano Ida Dominijanni, Katha Pollitt e Rebecca Traister. Alle 11 al teatro Comunale.

Dal 1995 Katha Pollitt scrive su The Nation la rubrica Subject to debate, definita dal Washington Post “il miglior posto dove attingere pensieri originali e di sinistra”. Nei suoi articoli affronta da sempre argomenti politici e sociali, come il razzismo, la povertà e soprattutto i diritti delle donne, a favore dei quali ha condotto diverse battaglie.