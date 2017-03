A un anno dall’accordo sui migranti con la Turchia il bilancio è disastroso

A un anno dall’accordo tra Unione europea e Turchia sui migranti stipulato il 18 marzo del 2016, Bruxelles sta facendo di tutto per non rimetterlo in discussione, nonostante abbia provocato una situazione umanitaria disastrosa in Grecia e nei Balcani. La Turchia, dal canto suo, ha minacciato di rivedere i termini dell’accordo con Bruxelles. Lo ha dichiarato il ministro per gli affari europei di Ankara, Ömer Çelik, il 13 marzo nel pieno di una crisi diplomatica tra la Turchia e diversi paesi dell’Unione europea, tra cui i Paesi Bassi e la Germania. Secondo Çelik, la Turchia dovrebbe rimettere in discussione la clausola “sul transito via terra” dei migranti, contenuta nell’accordo. Tuttavia, con il referendum costituzionale turco alle porte (16 aprile), la minaccia terroristica e l’instabilità interna sembra improbabile che Ankara passi dalle minacce ai fatti e riapra la frontiera con la Siria o spinga i 2,9 milioni di profughi siriani che vivono sul suo territorio a mettersi in viaggio verso l’Europa. Da quando l’Unione europea ha concesso alla Turchia tre miliardi di euro per fermare l’arrivo dei migranti sulle coste greche, il numero delle persone che hanno affrontato la traversata dell’Egeo si è ridotto a 1.500 nel gennaio del 2017 (l’anno precedente nello stesso periodo erano state 70mila). I motivi, come spiega Patrick Kingsley sul New York Times, sono diversi. In primo luogo la Turchia ha chiuso le frontiere ai profughi siriani: se nel 2015 ai cittadini siriani non serviva il visto per entrare nel paese, ora non è più così. Inoltre il confine tra Siria e Turchia è più controllato che in passato per il timore che gruppi terroristici attivi nella guerra civile siriana possano organizzare attentati oltre il confine. Ankara, infatti, nel frattempo (agosto del 2016) è entrata in guerra in Siria contro il gruppo Stato islamico e contro le milizie curdosiriane (Unità di protezione popolare, Ypg), considerate un gruppo terroristico dai turchi.

Secondo l’Unhcr 12.963 persone sono trattenute negli hotspot sulle isole

Inoltre anche se i profughi dovessero rimettersi in viaggio dalla Turchia verso l’Europa, beneficiando di una maggiore tolleranza del governo turco, troverebbero una situazione completamente diversa rispetto a un anno fa. L’accordo prevedeva infatti che i profughi arrivati in Grecia dalla Turchia dopo il 20 marzo del 2016 fossero rinchiusi negli hotspot sulle isole di Samo, Lesbo e Chio in attesa di essere identificati, e con la possibilità che fossero rimandati in Turchia. Nell’aprile del 2016 la Grecia ha riformato la legge sull’asilo per permettere la detenzione amministrativa dei migranti irregolari in attesa che la loro domanda d’asilo sia valutata dai funzionari dell’Easo, l’agenzia europea per l’asilo. Come previsto dall’accordo, i funzionari europei devono stabilire caso per caso se il richiedente asilo può essere rimandato in Turchia senza correre rischi per la sua incolumità. Secondo i dati della Commissione europea, il numero complessivo di migranti rinviati in Turchia dal 20 marzo è di 1.487 persone. “Le persone rinviate avevano ricevuto decisioni negative in merito alle loro domande di asilo (comprese decisioni negative in secondo grado) oppure avevano ritirato le loro domande di asilo o di protezione internazionale o non avevano presentato domanda di asilo”, è spiegato nella Quinta relazione della Commissione europea del 2 marzo del 2016. Alcune deportazioni dalla Grecia alla Turchia sono state bloccate dai ricorsi presentati alla corte di appello che ha bocciato le decisioni dei funzionari dell’Easo, valutando che la Turchia non fosse un paese sicuro per rimandare indietro i profughi. Molti migranti, dopo mesi di attesa hanno fatto domanda per essere rimpatriati volontariamente nei loro paesi d’origine. Sono circa settemila le persone che hanno chiesto di aderire al programma di rimpatrio volontario dall’inizio del 2016. Secondo le autorità greche, al momento in Grecia 14.371 persone sono trattenute negli hotspot sulle isole in condizioni disumane, ben oltre la capienza complessiva dei campi che sarebbe di 7.450 posti. Sulla terraferma circa 50mila persone (sopratutto siriani, afgani e iracheni) vivono da mesi nei campi profughi in attesa che la loro richiesta d’asilo, di ricollocamento o di ricongiungimento familiare sia esaminata dalle autorità.

Profughi e migranti appena salvati sulle coste dell’isola di Chio, Grecia, il 16 marzo 2017. (Alkis Konstantinidis, Reuters/Contrasto)

Dalla Grecia sono state spostate in altri paesi europei solo 9.610 profughi dei 160mila previsti dal programma di ricollocamento dell’Agenda europea sull’immigrazione del maggio del 2015. Per questo molti profughi continuano a mettersi in viaggio lungo la rotta balcanica affidandosi a passeur e trafficanti. Ma sulla loro strada trovano recinzioni, filo spinato e guardie di frontiera a bloccarli con arresti, minacce e violenze. Nell’ultimo anno 25mila persone hanno percorso questa rotta, affrontando pericoli, difficoltà e umiliazioni. E mettendo a rischio la loro vita. Dal 20 marzo del 2016, almeno 140 persone sono morte lungo la rotta balcanica o nella traversata dell’Egeo. Come pazzi

Reza ha 23 anni, è afgano. È arrivato a Lesbo il 21 marzo del 2016, il giorno dopo che è entrato in vigore l’accordo tra Ankara e Bruxelles. “Sono a Lesbo da quasi un anno”, ha raccontato agli operatori dell’organizzazione umanitaria Human rights watch. “Non ho un documento che mi permetta di lasciare l’isola e non ho soldi per pagare un trafficante. Mi sento uno zero, non ho il controllo della mia vita. Mi sento come un pazzo che girovaga senza sapere perché”. Le forti nevicate a gennaio hanno peggiorato le condizioni abitative sulle isole. Mazar Ali ha 23 anni, è afgano e a gennaio la tenda nella quale viveva è stata distrutta dalla neve. “Abbiamo chiesto una nuova tenda, ma ci sono voluti tre giorni per ottenerne una e quindi abbiamo dormito all’aperto”, racconta. Dilshad, un richiedente asilo curdo iracheno, è arrivato a Lesbo nel mese di settembre. “Da allora vivo in tenda”, racconta. Tre uomini sono morti a Lesbo tra il 24 e il 30 gennaio a causa dell’intossicazione da monossido di carbonio, emesso dalle stufe improvvisate usate per riscaldarsi. Alla fine del 2016, un’esplosione, molto probabilmente causata da un bombola di gas malfunzionante, ha ucciso una donna curda e suo nipote di sei anni nell’hotspot di Moria. A Lesbo il 15 marzo si è svolta un’assemblea a cui hanno partecipato i profughi, i rappresentanti delle principali organizzazioni umanitarie e di volontari attive sulle isole greche. L’assemblea di Lesbo ha inviato una lettera ai leader europei chiedendo di visitare l’hotspot di Moria e di sospendere l’accordo con la Turchia: “Chiediamo ai capi dell’Unione europea di interrompere l’attuazione dell’accordo. Chiediamo la fine delle deportazioni e dei rimpatri, il permesso di lasciare l’isola, più controlli sugli abusi della polizia sui profughi, invece che più controlli alle frontiere, la chiusura del campo di Moria”. Le persone come merci

Un anno fa, subito dopo l’accordo, l’organizzazione umanitaria Medici senza frontiere (Msf) dichiarò che non avrebbe più accettato finanziamenti dall’Unione europea, perché voleva denunciare la disumanità e il cinismo delle politiche europee sull’immigrazione. A un anno di distanza, Msf ha rinnovato la sua denuncia in un rapporto in cui sottolinea le conseguenze delle politiche europee sulla vita e sulla salute di migliaia di persone, in particolare in Grecia e in Serbia.

Il 66 per cento dei profughi assistiti da Msf riporta sintomi di depressione

“I politici europei non vogliono riconoscere che l’accordo tra Unione europea e Turchia tratta le persone come merci, con conseguenze disastrose”, afferma Aspasia Kakari, portavoce di Medici senza frontiere ad Atene. Sulle isole vivono ancora migliaia di profughi in condizioni disumane. “Nel solo mese di gennaio sull’isola di Samo ci sono stati 12 tentativi di suicidio”, continua Kakari. Dopo le denunce delle ong dello scorso gennaio che avevano mostrato le tende dentro l’hotspot di Moria, a Lesbo, sommerse dalla neve, sono state migliorate le strutture nelle quali sono alloggiati i profughi. “Ora vivono in strutture più resistenti al freddo, ma la sostanza non cambia”, afferma Kakari. “Ci sono persone che aspettano da un anno che la loro richiesta d’asilo sia esaminata: non sanno cosa li aspetta, temono di essere rimandati in Turchia, non possono lavorare, non possono lasciare l’isola, i bambini non vanno a scuola. Tra i profughi ci sono molte vittime di tortura e non hanno nessuna assistenza”, continua Kakari. A Samo almeno 60o persone non hanno accesso all’acqua potabile e ai servizi sanitari di base.