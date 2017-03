Il collezionista di Aleppo

Il pomeriggio stava già finendo e la luce era sempre più flebile, perciò era complicato fare foto. Gli abbiamo detto che saremmo tornati il giorno dopo, chiedendogli di prepararci del tè per l’occasione. È un uomo che ha vissuto gli orrori della guerra eppure ha conservato la speranza nel futuro. Non smetteva di ripeterci che niente può abbattere il suo morale, la sua determinazione a superare tutte le prove. Secondo lui è tutta una questione di testa. Ha una volontà di ferro.

Nonostante questo, non è difficile ritrovare il signor Anis. Nel quartiere di Chaar lo chiamano il lupo bianco. Abbiamo usato le poche informazioni contenute nel reportage di Karam e ci siamo affidati alle indicazioni dei passanti. È bastato chiedere dove fosse il collezionista di automobili d’epoca americane. Nel reportage Karam lo chiamava Abou Omar, ma noi sapevamo che era uno pseudonimo usato per ragioni di sicurezza. A un certo punto abbiamo dovuto abbandonato l’auto e proseguire a piedi perché la strada era ingombra di macerie. Siamo arrivati davanti a una grande porta di ferro verde. Abbiamo bussato. Ci ha aperto. La sua prima frase è stata: “Voi siete i francesi”.

La sua collezione però è stata seriamente danneggiata. Gli restano tredici automobili e sette sono in un deposito. Ne parla come se fossero dei bambini, dice che le sue Buick, le sue Chevrolet e le altre sono “ferite”. Dice che vuole ricominciare a collezionare automobili e comprarne di nuove. A dire il vero, non sono sicuro che ci creda davvero, se si considerano le condizioni della città e del paese. Questo però lo aiuta a resistere.

Perché lui adesso vive in condizioni davvero difficili. Il suo appartamento è devastato, la sua casa quasi distrutta. “Come può abitare qui?”, gli abbiamo chiesto. Ha risposto semplicemente: “È casa mia”. Dorme tra le macerie. È come molti abitanti di Aleppo: lavoratori, intraprendenti e con un forte attaccamento alla loro città. Ad aiutarlo a vivere sono anche i ricordi, e gli oggetti. Come il suo grammofono. Non c’è quasi più elettricità ad Aleppo. Un’ora al giorno quando va bene, senza contare quella, piuttosto aleatoria, dei generatori sparsi qua e là in città. Il suo apparecchio per i dischi in vinile a 78 giri però funziona con una manovella.