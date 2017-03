I miei ultimi giorni ad Aleppo

Non sopporto più di vedere le fotografie e i filmati che ho realizzato ad Aleppo per l’Afp. Mi si stringe il cuore e sono inondato di ricordi, sia belli sia dolorosi.

Non io. Ho vissuto l’inferno, ma non ho ancora avuto una tregua. Vivo nel presente ma sto correndo verso l’ignoto.

Nella mia testa rivedo dei lampi degli ultimi cinque anni della mia vita: una rivoluzione, una ribellione, una guerra e tutto il mio mondo messo sottosopra. Dormo pochissimo. Gli incubi e i sogni si succedono uno dopo l’altro: sogno di Aleppo prima della guerra, poi immagini di bombardamenti e sangue.

A Istanbul, dove vivo oggi, la notte sono prigioniero dei miei pensieri. Non sembro in grado di dimenticare. Ogni goccia di sangue macchierà per sempre la mia memoria.

Non posso accettare l’idea che non tornerò mai più in Siria. Lì ho lasciato tutto: la mia casa, il mio quartiere, il mio album delle fotografie. Non ho potuto portare con me nessun ricordo. Non ho potuto dire addio alla tomba di mia madre. Sento una nostalgia indescrivibile.

Vorrei poter rivedere le facce stanche dei miei vicini di casa di Aleppo. Ricordo Abu Omar, che collezionava auto d’epoca e che ho intervistato per il mio primo servizio video per l’Afp nel febbraio 2016. Si è rifiutato di lasciare la casa nella quale è cresciuto. Anche io non volevo partire.