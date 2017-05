In Turchia lo sciopero della fame è l’ultima arma contro Erdoğan

Il morale è basso in Turchia, e non solo tra chi si oppone al presidente Recep Tayyip Erdoğan e al suo Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp). Anche alcuni dei suoi sostenitori sono disorientati dai recenti sviluppi del paese. Dopo il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016, Erdoğan ha deciso il licenziamento di decine di migliaia di funzionari pubblici.

Le statistiche delle purghe in corso in Turchia sono sconvolgenti. Il giorno dopo il fallito golpe, il governo Erdoğan ha licenziato 2.745 giudici, un terzo del totale. Non molto tempo dopo circa centomila funzionari pubblici, insegnanti e giornalisti hanno perso il lavoro. Il numero è oggi incredibilmente elevato: 138.147 funzionari, insegnanti e accademici statali licenziati, 50.987 arrestati. È come se il governo turco, per citare il consigliere di Donald Trump, Steve Bannon, stesse “decostruendo l’amministrazione statale”.

Il costo umano di queste purghe è elevatissimo. Almeno 37 delle persone arrestate si sono tolte la vita. La cifra è fornita dal Partito repubblicano del popolo (Chp), formazione d’opposizione, in un rapporto preparato dal suo vicepresidente Veli Ağbaba. Diciassette delle persone che si sono suicidate erano agenti di polizia, quattro soldati e due guardie carcerarie. L’umiliazione e la paura hanno presentato un conto salatissimo.

Poche ore dopo il fallimento del colpo di stato del 2016, il presidente Erdoğan lo ha definito “un dono di dio”. Il golpe gli ha infatti permesso di dare la caccia a chiunque considerasse suo avversario, dai suoi ex alleati a quanti sono sempre stati suoi oppositori.

La più impressionante offensiva di Erdoğan è stata quella rivolta contro il religioso turco Fethullah Gülen, che vive in Pennsylvania. Erdoğan e Gülen erano stati alleati quando l’Akp cercava di prendere le redini delle istituzioni statali e della società turche. Nell’ambito di precedenti purghe “morbide”, il governo Erdoğan aveva sostituito funzionari laici con simpatizzanti di Gülen, nella convinzione che questi islamisti sarebbero stati più benevoli nei confronti dell’agenda politica dell’Akp.

Oggi Erdoğan non ha più molto bisogno del movimento di Gülen. Vorrebbe che le istituzioni fossero guidate da figure fedeli alla sua persona, e non a una più ampia ideologia islamista. È un segno caratteristico di un sistema autoritario.

La fine della laicità

Nuriye Gülmen è una docente universitaria, Semih Özakça è un insegnante di scuola elementare. Entrambi sono stati licenziati nel corso delle purghe volute da Erdoğan. Ogni giorno si ritrovavano con altri manifestanti nella via Yuksel di Ankara, vicino a una statua, per difendere i diritti umani. Sono in sciopero della fame dall’8 marzo e vanno avanti con acqua salata e limone. Gülmen ha perso più di otto chili, Özakça più di 16. Entrambi sono in cattive condizioni di salute. Onur Karahanli, dell’associazione dei medici di Ankara, ha dichiarato che “si trovano attualmente in una condizione molto critica, nella quale il loro sistema nervoso e quello cardiovascolare sono stati danneggiati da due mesi di fame”. Fuori della Turchia, i mezzi d’informazione si sono occupati molto poco della loro protesta.

Il loro slogan, “rivoglio il mio posto di lavoro”, è attraente. Ha alimentato le speranze di migliaia di altre persone come loro. In tutta la Turchia, altri insegnanti e accademici hanno avviato, in segno di solidarietà, degli scioperi della fame. Gli architetti Arife Şahin (a Duzce), l’insegnante Nazife Onay (a Istanbul) e altri formano questo nuovo fronte di resistenza. Vari accademici hanno organizzato scioperi di solidarietà di 24 ore a Istanbul e lo stesso hanno fatto la facoltà e gli studenti della Middle east technical university. In silenzio, con paura, altri ammirano Gülmen and Özakça.

Nel frattempo le istituzioni pubbliche turche sono a corto di personale qualificato. Il filosofo Halis Yıldırım, che ha espresso chiaramente in pubblico la sua critica verso le purghe di Erdoğan, sostiene che “insegnanti competenti, seri e d’esperienza” vengono sostituiti con persone meno qualificate nominate dal governo. Per ora, dice, il sistema educativo elementare non è in crisi a causa del folto “esercito di riservisti” laureati che non erano riusciti a trovare lavoro nell’ultimo decennio e sono assunti per lavorare nelle scuole. Le università, tuttavia, si trovano di fronte a un grave problema. Seminari e lezioni vengono cancellati, in particolare quelli di scienze sociali e umanistiche, cui comunque il governo attribuisce scarsa importanza. Queste purghe, mi dice Yıldırım, creeranno una “generazione perduta”.

Un professore che ha firmato la petizione contro la guerra del governo turco ai curdi dice che il governo intende trasferire l’istruzione primaria dalle scuole statali a quelle religiose (imam-hatips). Nel 2004 solo 65mila bambini studiavano in questi istituti religiosi. Oggi il loro numero supera il milione. L’islam ed Erdoğan sono diventati i nuovi eroi dei curriculum, prendendo il posto di Mustafa Kemal Atatürk. Un altro professore universitario mi dice che i riferimenti alla teoria evoluzionistica sono stati espunti dai testi scolastici delle medie inferiori e superiori.

Coprifuoco contro i curdi

Nella piazza Seyit Rıza, nel cuore dell’Anatolia, il settantenne Kemal Gün è in sciopero della fame da quasi ottanta giorni. Siede nella piazza, spesso da solo, mentre un cane è sdraiato a terra lì vicino, circondato da alcuni cartelli che chiedono al governo di restituire il corpo di suo figlio, Murat Gün. I due figli di Kemal Gün erano entrati nel movimento rivoluzionario di sinistra che ha le sue radici nella lotta per l’autodeterminazione dei curdi. Murat faceva parte del Fronte rivoluzionario di liberazione del popolo (Dhkc), ed è stato ucciso insieme ad altri dieci uomini del Dhck durante gli attacchi aerei del governo turco nel novembre 2016. Il fratello di Murat era stato ucciso a Geyiksu nell’aprile precedente. Lo sciopero della fame di Kemal Gün ha come obiettivo la restituzione del corpo di Murat.