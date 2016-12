Francia e Germania hanno capito che l’Europa dovrà difendersi da sola

La locomotiva europea non è in panne come credevamo. Francia e Germania hanno proposto ai loro partner dell’Unione europea di accelerare il percorso verso la difesa comune, creando un organismo che permetterà di pianificare e condurre operazioni esterne, aumentando il budget militare fino al 2 per cento del pil, istituendo una valutazione annuale degli investimenti dei 27 stati membri, procedendo a investimenti comuni e sostenendo i paesi africani, la cui stabilità è indispensabile per la solidità dell’Unione.

Ancora niente è certo, ma se Parigi e Berlino hanno avanzato queste proposte è perché credono che possano essere accettate (almeno parzialmente) per due motivi.

Il primo è che i paesi dell’Unione non possono più contare sulla protezione degli Stati Uniti, su quello che veniva chiamato l’ombrello americano. Non soltanto Donald Trump ha messo in dubbio la solidarietà di Washington nei confronti degli alleati della Nato e non ha fatto nulla, una volta eletto, per smorzare le dichiarazioni che aveva fatto in campagna elettorale, ma la sua posizione segue una precisa evoluzione dell’atteggiamento degli Stati Uniti.

George W. Bush non aveva fatto una piega quando la Russia aveva invaso la Georgia, mentre il suo successore Barack Obama aveva chiaramente fatto capire che la sua priorità non era l’Europa ma l’Asia, dove gli interessi statunitensi sono minacciati dalla Cina molto più di quanto lo siano nel vecchio continente. Donald Trump non ha inventato niente. Ha semplicemente alzato l’asticella, dichiarando esplicitamente quello che prima di lui era stato soltanto lasciato intendere.