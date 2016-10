L’ossessione per la perfezione ci fa rimandare le cose

Secondo una lunga tradizione filosofica, la vita fa schifo. Si dice che quando nasceva un bambino, gli antichi traci piangessero di tristezza pensando a tutte le sofferenze che lo aspettavano. Un libro moderno del filosofo sudafricano David Benatar che porta il meraviglioso titolo Better never to have been. The harm of coming into existence (Meglio non essere mai nati. Il guaio di venire al mondo) riflette lo stesso spirito.

La maggior parte delle persone sa che i buddisti della vecchia scuola credono nella reincarnazione, ma spesso dimentica che non la considerano una cosa positiva: lo scopo di tutta quella meditazione è “scendere dalla ruota del karma”, così che un giorno ci sarà risparmiata la seccatura di rinascere. E i mistici cristiani conosciuti come gnostici, forse i più grandi depressi di tutti i tempi, sostenevano che “il mondo era nato per sbaglio”.

L’esistenza, pensavano, era solo una versione degradata e scadente della non esistenza, che invece era perfetta, e quello che rendeva Dio così divino era proprio la sua inesistenza. Provate a dirlo a un seguace di Richard Dawkins e aspettate che gli esca il fumo dalle orecchie.

Caotica approssimazione

Queste misantrope riflessioni potrebbero sembrare irrilevanti per la nostra vita quotidiana, ma come sostiene il filosofo Costica Bradatan in un suo splendido saggio apparso sul New York Times (con lo scoraggiante titolo Perché fare qualsiasi cosa?), si può essere più gnostici di quanto si creda. Pensate al problema della procrastinazione: se anche voi siete come me, uno dei motivi per cui rimandate le cose è il perfezionismo. Avete in mente un’idea confusa del risultato finale, che ovviamente è impeccabile. “Il procrastinatore è folgorato dall’immagine perfetta di ciò che deve ancora nascere”, scrive Bradatan. “È incantato da tutta quella purezza e quello splendore”.

Ma poi si rende conto di essere condannato a rovinare quella perfezione: un vero romanzo, una tesi di dottorato, la ristrutturazione di una casa o un matrimonio possono essere solo una deprimente e caotica approssimazione di quella fantasia.