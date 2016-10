Chi comanderà a Mosul una volta cacciati i jihadisti?

E se la cosa più difficile non fosse la riconquista di Mosul ma quello che verrà dopo? La domanda può sembrare assurda ora che una coalizione eterogenea ha lanciato, il 16 ottobre, l’offensiva per riprendere la grande città del nord dell’Iraq, caduta nel 2014 nelle mani del gruppo Stato islamico (Is). Eppure questo interrogativo condiziona più in generale l’esito dello scontro con i jihadisti in questa parte del Medio Oriente.

Del resto basta osservare la storia recente dell’Iraq per capire quanto sia importante il “giorno dopo”. Il generale David Petraeus – ex comandante delle forze statunitensi in Iraq e in Afghanistan, ed ex direttore della Cia – l’ha espresso in modo chiaro alla rete televisiva Abc: “Le forze irachene vinceranno con il nostro sostegno, non c’è alcun dubbio sull’esito dei combattimenti. Ma in realtà la sfida arriverà dopo, per la successiva guida del paese”.

La sfida principale è non ripetere i gravi errori commessi dagli Stati Uniti in seguito alla loro facile vittoria su Saddam Hussein nel 2003, e che incidono pesantemente sulla situazione di caos in cui versa il Medio Oriente da più di un decennio. Di fatto, la decisione dell’amministrazione provvisoria statunitense di sciogliere l’esercito, l’amministrazione e il partito Baath iracheno, gettando milioni di persone fuori del “sistema”, aveva permesso a Saddam Hussein di continuare a mantenere il potere.

Nelle braccia dei jihadisti

Si trattava per lo più di musulmani sunniti, che si sono trovati emarginati in un Iraq ormai nelle mani della maggioranza sciita, soprattutto negli anni in cui il paese è stato diretto in modo settario dal primo ministro Nuri al Maliki (2006-2014). In questo modo il governo iracheno aveva gettato nelle braccia dei jihadisti tanti sunniti che si sentivano vittime del “revanscismo” sciita, in una regione sempre più caratterizzata da questa rivalità tra i due rami dell’islam. Molti ufficiali vicini al partito Baath sono quindi entrati nell’orbita dei jihadisti, impegnati nella creazione del gruppo Stato islamico.

Nei giorni precedenti l’avvio della “battaglia di Mosul” sono arrivati sul fronte numerosi elementi delle milizie sciite irachene con i vessilli di Ali, il genero e cugino di Maometto all’origine dello “scisma” del settimo secolo. In passato, queste milizie sostenute dall’Iran sono state accusate di violenze durante la riconquista delle città cadute nelle mani dei jihadisti.