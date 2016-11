La sinistra europea è la grande assente nella lotta al populismo

L’elezione a sorpresa di Donald Trump negli Stati Uniti solo tre settimane fa è stata seguita sui mezzi d’informazione internazionali con analisi un po’ frettolose, secondo le quali stiamo assistendo a un’inarrestabile spinta populista, che continuerà anche in Francia nel 2017. Così i telespettatori della Bbc britannica o della rete statunitense Cnbc hanno potuto scoprire che Marine Le Pen è ormai la prossima sulla lista dopo la Brexit e Trump. Ma la scelta, anche in questo caso inaspettata, di François Fillon come candidato dei Républicains francesi alle primarie della destra ha smentito questo scenario troppo semplicistico. Nonostante il loro comune conservatorismo, Fillon non è il Trump francese, anzi per certi aspetti ne è l’antitesi: si tratta di un politico tradizionale che ha preso il controllo del principale partito di destra e non di un Ufo arrivato dall’esterno, anche se talvolta ha strumentalizzato la moda populista “antiélite”. Dotandosi di un nuovo capo indiscusso, il principale partito della destra francese mostra che il sistema politico, confrontato con la disaffezione dei cittadini e con la sfida populista, non ha ancora detto l’ultima parola. A tal punto che Fillon è diventato in pochissimo tempo il favorito delle elezioni presidenziali francesi del 2017 contro una sinistra riformista divisa e stanca, una sinistra radicale minoritaria e un’estrema destra che, nonostante i buoni risultati elettorali, rischia ancora una volta di dover fare i conti con quel “soffitto di vetro” che le impedisce di vincere. Di fatto anche se c’è senza dubbio un elemento comune che spinge alla “rivolta” i cittadini dei paesi ex industriali, esistono delle storie politiche nazionali, delle motivazioni diverse a seconda dei paesi, che impediscono a fattori comuni di produrre gli stessi effetti. Questi elementi comuni sono le crescenti disuguaglianze sociali provocate da una globalizzazione sfrenata, il sentimento di sfiducia di una parte dei cittadini nei confronti degli stati in difficoltà, l’immensa frustrazione verso un sistema politico che gira a vuoto e di “élite fuori della realtà”.

In Europa orientale i conservatori radicali trattano Bruxelles come una nuova Mosca, erigono barriere contro lo straniero e riscrivono la storia

Questi fattori in un contesto internazionale minaccioso hanno provocato un po’ ovunque in Europa delle evoluzioni politiche che modificano i rapporti di forza. Così si è visto emergere in Europa centrale e orientale un “fronte del rifiuto” autoritario e revisionista, incarnato inizialmente dall’ungherese Viktor Orbán e poi dalla Polonia di Jarosław Kaczyński , l’uomo forte di Varsavia. Sostenitori di una democrazia “illiberale” basata sull’eliminazione dei contropoteri, questi conservatori radicali trattano Bruxelles come una nuova Mosca, erigono barriere contro lo straniero e riscrivono la storia. Altrove, nei paesi scandinavi (compresa la Norvegia che non fa parte dell’Ue), nei Paesi Bassi, in Austria, in Italia e in Francia sono i partiti populisti o di estrema destra che sovvertono il sistema politico tradizionale e sono alle porte del potere o ne fanno già parte. Anche la Germania, che sembrava immune da questi tentativi, è a sua volta confrontata con l’affermazione di un partito di estrema destra, l’Alternativa per la Germania (Afd), che in modo simile al Front national (Fn) francese denuncia i due grandi partiti di coalizione, la Cdu di Angela Merkel e l’Spd socialdemocratico, entrambi responsabili di una situazione che peraltro potrebbe essere invidiabile per molti altri europei. Queste forze si basano sulla paura dello straniero, su un riflesso nazionalista contro una costruzione europea burocratica e troppo lontana e sempre di più – come nel caso dell’Fn in Francia – su un approccio sociale rivolto agli esclusi dalla globalizzazione che riprende certi discorsi della sinistra.

La sinistra può scegliere se rimanere fedele a se stessa, condannandosi però all’opposizione, o perdere la propria anima e le prossime elezioni